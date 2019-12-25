Помпео: США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов

Госсекретарь СШа прокомментировал заявления о попытке скрыть произошедшее с американскими дипломатами за границей.

Майк Помпео заявил о том, что США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов. Об этом представитель Госдепартамента рассказал во время пресс-конференции.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что администрация отказывается должным образом расследовать инциденты. Проблемы связаны с тем, что из-за предположительного вмешательства извне должностные лица США, работающие в Китае и на Кубе, получили проблемы со здоровьем.

Реальность такова, что многие из тех фактов, которые вы сейчас изложили, неверны. Каждый день мы работаем над обеспечением того, чтобы наши дипломаты, куда бы они ни были распределены, были здоровы, защищены Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник отметил, что правительство заботится об удовлетворении потребностей граждан США с медицинской точки зрения. Он добавил, что при каждом произошедшем случае были предприняты меры по устранению опасности. По мнению Помпео, заявления о том, что Вашингтон не защитил сотрудников-дипломатов в какой-либо стране, следует считать ошибочными.

Байден заявил, что доверие к США в мире снизилось из-за Трампа.

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