Помпео считает, что КНР придется расплачиваться за отсутствие информации о COVID-19

Китайцы знали, что у них возникла проблема, но не закрыли доступ в Ухань.

Государственный секретарь Майкл Помпео считает, что Китаю придется расплачиваться за отсутствие информации о COVID-19. Заявление он сделал в интервью радиостанции KTAR в Финиксе.

По мнению Помпео, Китай до сих пор не предоставил достаточно информации о возникновении инфекции.

Китайцы приняли целый ряд опасных решений в том, что касается зародившегося в Ухане коронавируса. Майкл Помпео, госсекретарь США

По его словам, китайцы знали, что у них возникла проблема, поэтому должны были оперативно закрыть доступ в Ухань, откуда распространился вирус.

После этого Китай не позволил США выяснить, что является истинным источником вируса. Из-за этого, уверен Помпео, Штаты не смогли отреагировать на него в режиме реального времени.

Ранее китайские пользователи оценили ответ Лаврова США.

Видео: YT / U.S. Department of State

Звук: ktar.com