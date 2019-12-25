Китайские пользователи оценили ответ Лаврова США

Они считают, что Америка действует не дипломатическими методами.

Читатели китайского портала Guancha оценили ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в отношении Соединённых штатов. Глава МИДа России накануне заявил о "нечистоплотности" США в план договора о сокращении стратегических вооружений.

Напомним, американская сторона заявила о принципиальном согласии РФ и США продлить договор. Об этом рассказал представитель США Маршалл Биллингсли. Он отметил, что Москва также согласилась с предложением Вашингтона привлечь в Китай. Такое поведение Штатов и раскритиковал Лавров.

Читатели из КНД оценили прямолинейность российского министра и добавили, что Америка действует не дипломатическими методами и напрямуют требует от РФ наказать Китай.

Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, одобряю. комментарий китайского пользователя

Ранее мы писали, что Петербург намерен тестировать новые туристические продукты на китайских туристах.

Фото: vk.com / МИД РФ