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Демократы потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ в США
Сегодня, 10:23
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matveyvn

Демократы потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ в США

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Конгрессмены призвали дать оценку заявлениям Госдепа США.

Демократы в палате представителей Конгресса потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ в США и в обратном направлении. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие письма получили генеральный инспектор Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри.

Мы пишем, чтобы запросить открытия вами расследования обстоятельств импорта-экспорта аппаратов ИВЛ в Российскую Федерацию и из нее.

цитата из письма

Конгрессмены призвали дать оценку заявлениям Госдепа США о том, использовались ли деньги налогоплательщиков для покупки российских ИВЛ. Члены Конгресса уверены, что департамент вводил общественность в заблуждение.

Ранее Помпео заявил, что США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов.

Фото: pixabay.com

Теги: ивл, конгресс сша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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