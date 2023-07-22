США сложно сказать, какие условия урегулирования на Украине приемлемы для России

Джейк Салливан рассказал о важности следовать Уставу ООН.

Американские власти затрудняются сделать вывод о том, какие условия мирного урегулирования на Украине были бы приемлемыми для России. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованного Аспенским форумом в штате Колорадо, сделал помощник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что для Вашингтона в первую очередь важно соблюдение Устава ООН, в котором подписалась и Москва.

Сейчас сложно сказать, какими будут условия для вызывающего доверие мира, приемлемого для россиян....Он гласит, что нельзя забирать территорию соседа силой и посредством завоевания. И, по нашему мнению, это должно быть фундаментальным принципом мира между Россией и Украиной. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан не знает, сможет ли российский президент Владимир Путин принять это условие за столом переговоров.

Белый дом заявил о готовности США идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute