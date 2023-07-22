Белый дом заявил о готовности США идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине

Джейк Салливан рассказал о том, что США учитывают реакцию Москвы на военные поставки для ВСУ.

В американской админстрации готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине. Такое мнение огласил на форуме по безопасности, организованном в штате Колорадо Аспенским институтом, помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный специалист назвал искаженным представление о том, что администрация Джо Байдена "не готова предоставлять те или иные виды вооружений из-за опасений относительно возможной реакции со стороны России. Эксперт заметил, что все страны Североатлантического альянса учитывают возможную реакцию Москвы на свою деятельность при принятии решений по поставкам для ВСУ. Это связано с тем, что национальным правительствам важно сохранить не только глобальную стабильность, но и обеспечить собственную защиту.

Мы готовы идти на риск и будем готовы рисковать в оказании поддержки Украине. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute