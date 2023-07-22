Белый дом: обучение украинских летчиков управлению F-16 начнется в ближайшие недели

Джейк Салливан рассказал о подготовке процесса с Норвегией, Данией, Нидерландами и Румынией.

Подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. С таким утверждением выступил в пятницу 21 июля американский помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник принял участие в форуме по безопасности, организованном в штате Колорадо Аспенским институтом. Эксперт заметил, что программа для пилотов киевского режима на Западе готовилось в течение последних нескольких недель. В обычных условиях тренировки ведутся на протяжении длительного времени, однако сейчас Вашингтон пытается как можно скорее завершить этот процесс.

Мы в сотрудничестве с коллегами в Нидерландах, Румынии, Дании, Норвегии и других странах работаем над тем, чтобы определить места, летчиков и начать обучение. Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев. Джейк Салливан, помощник главы США

Помощник Байдена заявил, что поставки Киеву F-16 не сыграют решающую роль.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute