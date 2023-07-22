Помощник Байдена заявил, что поставки Киеву F-16 не сыграют решающую роль

Джейк Салливан рассказал о том, что позиция США отличается от Киева.

Поставки странами коллективного Запада истребителей-бомбардировщиков киевскому режиму не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Такое мнение в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Эксперт рассчитывает, что администрация в Вашингтоне будет работать как можно быстрее для того, чтобы обеспечить ВСУ этими средствами.

Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что самолеты F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года... Они придерживаются иного мнения, чем вы слышали от некоторых украинцев. Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом: ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях на Украине в настоящее время..

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute