Белый дом: ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях на Украине в настоящее время

Джейк Салливан рассказал о попытке вооруженного мятежа в России.

Российская частная военная компания "Вагнер" в настоящий момент не участвует в боевых действиях на территории Украины. С таким утверждением выступил в пятницу 21 июля американский помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Гость из Белого дома принял участие в ежегодном форуме по безопасности, рганизованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Эксперт заметил, что невозможно с уверенностью говорить о том, как попытка вооруженного мятежа сказалась на судьбе бойцов данного ЧВК и основателя Евгения Пригожина, а также генералах и командирах ВС РФ.

Я не могу дать четкого ответа на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер". Могу с уверенностью сказать, что на данный момент она не задействована в боевых действиях на Украине". Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан полагает, что в полной мере последствия случившегося станут понятны миру "в течение дней, недель и месяцев".

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute