Джейк Салливан считает, что ВСУ еще не использовали все свои возможности на поле боя.

Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении значительны. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом, сделал помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник подчеркнул, что на текущий момент киевский режим не использовал на поле боя все имеющиеся у него возможности и технику, так как ВСУ и его руководство ждут подходящего для этого момента.

Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым. Джейк Салливан, помощник президента США

Напомним, что украинский президент Вадимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме в США, публично признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ. Однако глава государства пообещал, что вскоре темпы атаки в регионе конфликта ускорятся, когда армия преодолеет минные поля.

США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute