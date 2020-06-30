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США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме

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Джейк Салливан рассказал о позиции Госдепа по ДСНВ.

Американсие власти продолжат уведомлять Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и военных учениях. Соответствующее заявление в рамках выступления на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями сделал советник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях.

Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что днем 1 июня внешнеполитическое ведомство США заранее уведомило российскую сторону о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В Госдепе пояснили, что прекращается обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений. Джейк Салливан подчеркнул, что решение администрации Вашингтона является пропорциональным ответом на заявление РФ о приостановке выполнения условий договора. Оно может пересматриваться  Москва изменит свою позицию.

Белый дом заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / Arms Control Association

Теги: белый дом, госдеп, джейк салливан, дснв, мбр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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