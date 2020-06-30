Белый дом заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

Джейк Салливан оценил важность привлечения к соглашению Пекина.

Американские власти при президенте Джо Байдене готовы вести диалог с России по вопросу архитектуры контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление в рамках выступления на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года... Мы готовы начать это обсуждение. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома



Чиновник из США пояснил, что Вашингтон считает необходимым привлечение китайских коллег к подобным вопросам, так как за предстоящее время ожидается "наращивание ядерных возможностей КНР". Джейк Салливан добавил,что страна надеется вовлечь Пекин в соглашение по контролю над вооружениями без предварительных условий ради того, чтобы сделать конкуренцию контролируемой и тем, чтобы соперничество не привело к конфликту между сторонами.

США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории.

Фото и видео: YouTube / Arms Control Association