США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории

Джейк Салливан рассказал, какие гарантии Киев дал Вашингтону.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в вопросе поставок собственных истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки украинских властей по целям, расположенным на российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами на полях саммита "Большой семерки" (G7) в японском городе Хиросима сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Пресса хотела узнать у чиновника о том, какие гарантии киевский режим предоставил Вашингтону в том, что ВСу не будут использовать боевую авиацию США для атаки по целям РФ.

Буквально вчера президент Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16... Джейк Салливан, советник Байдена

По мнению сотрудника Белого дома, все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому Вашингтон не поощряет удары по российской территории. Это же требование будет касаться и авиации F16 при использовании бортов любой страной. Джейк Салливан пояснил, что ранее украинские власти последовательно говорили о том, что готовы следовать этим нормам.

Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News