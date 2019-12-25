Ракета поразила заданную цель на Маршалловых островах.

США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщило Командование глобальных ударов американских Военно-воздушных сил. тесты оружия производились на территории авиабазы "Ванденберг" в штате Калифорния.

Группа авиаспециалистов 29 октября в 12:27 по тихоокеанскому времени (10:27 по московскому времени) провела пуск неснаряженной ракеты Minuteman III с испытуемым возвращающимся элементом пресс-релиз Командования глобальных ударов ВВС США

Ракета смогла преодолеть расстояние в 4,2 тысячи миль( 6,8 тысяч километров). Она долетела до заданной цели в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

СМИ: Пентагон увеличил стоимость развертывания новых ядерных ракет.

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