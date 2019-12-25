Стоимость проекта выросла до 95,8 млрд долларов.

СМИ: Пентагон увеличил стоимость развертывания новых ядерных ракет. Об этом сообщили журналисты из Associated Press. В агентстве уточнили, что оценочная стоимость развертывания ракет наземного базирования с ядерными боеголовками возросла до 95,8 млрд долларов. Это необходимо в рамках программы замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые находились на вооружении последние 50 лет. Новая цена примерно на 10 млрд долларов больше, чем четыре года назад.

Напомним, что новые МБР будут развернуты в рамках полной замены американских ядерных сил. Программа будет реализовываться за следующие десятилетия. Общая сумма расходов на нее составляет 1,2 трлн долларов. В Минобороны США отметили, что проект необходим для обеспечения национальной безопасности страны, в целях сдерживания войны.

Пентагон заявил о стремлении России подорвать военное преимущество США.

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