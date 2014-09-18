Карин Жан-Пьер рассказала, что США не поддерживают вылазки ВСУ с использованием американской техники.

Американская администрация при президенте Джо Байдене ясно доводит до сведения украинских властей как публично, так и в частном порядке, что власти США не поддерживают осуществление атак ВСУ, проводимых на территории России с использованием произведенных США вооружений.. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ задали спикеру вопрос об атаке украинских беспилотников на столицу РФ и Московскую область. Корреспондент спросил о том, что не рискует ли Киев ишиться якобы "морального превосходства", нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Мы собираем данные, я не стану обсуждать гипотетические вопросы. Мы не поддерживаем применение произведенной США техники для атак внутри России. Мы очень ясно давали это понять. И мы продолжаем это делать. И мы четко это делали не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что власти Сша намерены собрать сведений о ситуации, чтобы понять, что именно произошло. Пресс-секретаря Белого дома ответила на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Вашингтоне любые украинские атаки в России или речь идет только о вылазках киевского режима с применением американских вооружений. Карин Жан-Пьер пояснила, что если говорить о нападении дронов, которые видели в Москве, то "мы пытаемся понять, что именно произошло".

Белый дом надеется, что возможные сокращения расходов США не повлияют на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television