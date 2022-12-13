Белый дом надеется, что возможные сокращения расходов США не повлияют на помощь Украине

Карин Жан-Пьер рассказала о переговорах властей США с Конгрессом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене надеется на то, что возможные сокращения бюджетных расходов не повлияют на объемы передаваемой украинским властям военной поддержки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это обязательство, которое мы несем перед украинским народом. <...> Мы с большим удовлетворением наблюдаем поддержку Украине со стороны членов обеих партий как в Палате представителей, так и Сенате. Мы надеемся, что она будет продолжаться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В настоящее время представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США ведут консультации с представителями американского лидера Джо Байдена по вопросу повышения потолка государственного долга с целью предотвратить возможный дефолт в стране по имеющейся федеральной задолженности властей. Законодатели требуют от Белого дома внести в бюджет значительные сокращения по расходам. В СМИ спросили у чиновницы из администрации о том, беспокоятся ли власти, что ситуация приведет к необходимости уменьшить объем оказываемой киевскому режиму военной помощи. Пресс-секретарь Белого дома добавила прессе, что власти намерены активно внедрять новые меры против тех, кто содействует деятельности России в региональном конфликте, в проведении ее специальной военной операции. В частности, меры реагирования коснулись и частной военной компании "Вагнер".

В США прокомментировали перемещение российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

Фото и видео: Белый дом