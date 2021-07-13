В Госдепе США оценили вероятность проведения выборов в Гаити после убийства президента.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжают призывать Гаити провести выборы в 2021 году. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами в Госдепартаменте. Администрация Вашингтона призвала коллег и политических лидеров сплотиться ради более мирной и безопасной концепции развития Гаити.

США ведут тесные консультации с гаитянскими и международными партнерами, чтобы поддержать народ Гаити после убийства президента Моиза. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США рассказали, что 11 июля в Порт-о-Пренс со стороны Вашингтона была направлена межведомственная делегация. Она оценит обстановку в Гаити. В контакте с местными экспертами американцы определят, как лучше всего можно помочь стране в "сложное время".

В Гаити арестовали подозреваемого в убийстве президента Моиза.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News