Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжают призывать Гаити провести выборы в 2021 году. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами в Госдепартаменте. Администрация Вашингтона призвала коллег и политических лидеров сплотиться ради более мирной и безопасной концепции развития Гаити.
США ведут тесные консультации с гаитянскими и международными партнерами, чтобы поддержать народ Гаити после убийства президента Моиза.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
В Госдепе США рассказали, что 11 июля в Порт-о-Пренс со стороны Вашингтона была направлена межведомственная делегация. Она оценит обстановку в Гаити. В контакте с местными экспертами американцы определят, как лучше всего можно помочь стране в "сложное время".
В Гаити арестовали подозреваемого в убийстве президента Моиза.
Видео: YouTube / Forbes Breaking News
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