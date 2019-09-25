В Гаити арестовали подозреваемого в убийстве президента Моиза

Подозреваемый прилетел на Гаити на частном самолете.

Полиция Гаити арестовала Кристиана Эмманюэля Санона, которого подозревают в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление заявление руководителя Национальной полиции Леона Шарля.

Он отметил, что Санон прилетел на Гаити на частном самолете. А дома у подозреваемого были обнаружены боеприпасы, а также части оружия. Мужчина был арестован. По его словам, первоначально план заключался в аресте президента, однако "затем миссия изменилась".

Подчеркивается, что у Санона дома также была обнаружена кепка с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, две машины и переписка с неизвестными.

В убийстве президента подозреваются 26 человек. Из них пятеро находятся на свободе, сказал Шарль. Еще трое были убиты при попытке задержания.

Напомним, что в ночь на 7 июля в резиденцию президента Гаити пробрались неизвестные и нанесли смертельные ранения президенту страны.

Фото: Twitter/moisejovenel