AFRICOM раскрал данные о ликвидации американского "Жнеца" ЗРК российского производства.

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из "Панциря". Об этом заявило Африканское командование Вооруженных сил страны (AFRICOM). Специалисты рассказали, что около года назад в Ливии ракетно-пушечный комплекс российского производства уничтожил итальянский дрон, а также один американский БПЛА. Об этом рассказали журналисты из Al-Monitor со ссылкой на выступление контр-адмирала Хайди Берг.

Берг не уточнила, в каком именно регионе и при каких обстоятельствах произошел данный инцидент. Представители Telegram-канала "Военный осведомитель" считают, что речь идет о падении MQ-9 Reaper 20 ноября 2019 года. Аппарат рухнул в 80 км от Триполи в городе Тархуна. Фотографии дрона после крушения были опубликованы в социальных сетях.

Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии.