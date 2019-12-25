В Центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали о новой угрозе эпидемии зимой.

США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса. Об этом заявил руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Словам специалиста приводят журналисты из The Washington Post. Глава ведомства уверен, что следующая вспышка заболевания COVID-19 может оказаться сильнее, чем в первый раз.

Эксперт доказывает свои прогнозы тем, что вторая волна коронавируса придется на начало сезонной эпидемии гриппа. В Америке этот период наступит в зимнее время. Роберт Редфилд заявил, что одновременное распространение двух респираторных заболеваний приведет американскую систему здравоохранения к "немыслимой нагрузке".

Напомним, что аналитики банка Morgan Stanley предсказали новую волну эпидемии коронавируса зимой.По данным специалистов, в следующий раз в США инфицированными станут 1,4 млн местных жителей.

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса.