Америка ждет нового пика инфицирования ближе к зиме.

США предрекли вторую волну коронавируса. Об этом рассказали аналитики банка Morgan Stanley в интервью американскому изданию Business Insider. Специалисты пояснили, что эпидемия инфекции в стране в ближайшие дни может пойти на спад. Однако пик следующей волны заражений может ждать население уже зимой.

По данным аналитиков банка, общее число заражений коронавирусом достигнет 1,4 млн человек в США. По словам экспертов, мировая пандемия не прекратится, пока вакцина от инфекции не будет распространена повсеместно. Это может произойти не раньше весны 2021 года. В Morgan Stanley объяснили, что предыдущие исследования говорили о более положительном исходе. Тогда специалисты прогнозировали лишь 200 тысяч зараженных COVID-19 в США.

На данный момент Америка находится первой в списке по числу пациентов с коронавирусом. В стране медики зарегистрировали более 587 случаев инфицирования. США лидируют также по количеству летальных исходов (23 тысячи человек).

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса.