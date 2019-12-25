США построят на Луне атомный реактор

Компания-разработчик будет определена в начале 2021 года.

Американцы построят на Луне атомный реактор. Об этом говорится в совместном заявлении NASA и Минэнерго США. Об этом специалисты объявили на заседании Комитета по технологиям, инновациям и инженерии в рамках консультационного совета NASA. В конце сентября - начале октября руководители проекта опубликуют запрос на предварительный сбор и оценку проектов. Компания-разработчик будет утверждена в начале 2021 года.

В NASA поставили перед собой задачу к 2027 году разместить на Луне атомный реактор. Аппарат позволит снабжать энергией расположенные на небесном объекте модули с людьми и оборудованием. Особенно это важно во время двухнедельной лунной ночи, когда у астронавтов нет возможности использовать солнечные батареи. Аналогичный реактор может быть в будущем установлен на Марсе.

Специалисты считают, что на Луне на первых порах потребуется ядерный реактор мощностью 10 кВт. Ученые хотят создать его на низкообогащенном уране, так как высокообогащенный уран может создать угрозу безопасности.

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