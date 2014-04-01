США планируют добиваться новых действий СБ ООН в отношении КНДР

Джейк Салливан оценил действия Северной Кореи на геополитической арене.

Американская администрация при президенте Джо Байдене будет добиваться новых действий Совета Безопасности Всемирной организации в ответ на "провокации" со стороны властей КНДР. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что дополнительно в США намерены сообщать китайской стороне о том, что ждут от Пекина исполнения имеющихся резолюций СБ ООН по поводу Северной Кореи.

Мы будем настаивать на дальнейших действиях в Нью-Йорке ответ на провокации и другие шаги, предпринимаемые Северной Кореей и нарушающие международное право. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан также прокомментировал встречу между российским и северокорейским лидерами Владимира Путина и Ким Чен Ына. Он заметил, что официально стороны не объявили о подписании каких-либо договоренностей. В США добавили, что также не планируют доверять тому, что говорили политики.

Белый дом сообщил об отсутствии планов по участию Байдена в заседании СБ ООН по Украине.

Фото и видео: Белый дом