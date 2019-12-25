Huawei продлил временную лицензию на 1,5 месяца.

США отложили до апреля введение ограничений против Huawei. Принятие санкций отложено до 1 апреля 2020 года. Об этом заявили в Министерстве торговли Америки. До этого срока временная Генеральная лицензия Huawei Technologies Co и 114 филиалов за пределами государства продлена. Прежняя лицензия истекала 16 февраля. Для завершения операций в США у китайской компании появилось еще около полутора месяцев.

Напомним, что Вашингтон обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой. Власти уверены, что не следует использовать технологии компании, а также оборудование при переходе на стандарт 5G. С мая 2019 года предприятие находится в "черном списке" Минторга США. Местным предприятиям запрещено вести бизнес с Huawei.

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