Huawei представила новую операционную систему openEuler

Проект ориентирован на серверные платформы на базе архитектуры ARM64.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Huawei представила новую операционную систему. Об этом сообщает GizChina.

Напомним, что Разработка собственного Linux является желанием Huawei снизить зависимость от разработчиков из США. Так, китайская компания представила публике исходный код операционной системы openEuler.

Разработчики отметили, что система openEuler основана на EulerOS.

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Видео:Huawei Mobile/YouTube