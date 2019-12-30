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nastya960
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 позволит совершать бесконтактную оплату

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Новинку могут представить в следующем квартале.

Сетевые источники опубликовали новую порцию неофициальной информации о фитнес-браслете Mi Band 5, который могут представить уже в следующем квартале этого года. Об этом сообщил Gizchina.

В новом фитнес-браслете улучшится сенсорный экран, его размер составит 1,2 дюйма. Будет повышена и контрастность, что позволит удобнее читать при ярком свете. Также есть информация, что Xiaomi Mi Band 5 оснастят NFC, что позволит совершать бесконтактную оплату.

Ориентировочная цена новинки — 25 долларов США.

Ритейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году.

Фото: gizchina

Теги: xiaomi, фитнес-браслет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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