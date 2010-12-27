Ритейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году

В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.

Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники.

В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году. Однако, на 5% выросли продаже аксессуаров. Специалисты объясняют это тем, что россияне не тратят деньги на новые гаджеты, а только расширяют функционал своих устройств.

С января по ноябрь 2019 года россияне купили более 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей. Продажи этого гаджета выросли на 64%, а в денежном эквиваленте – на 70%.

Чаще всего в этом году покупали беспроводные наушники от брендов Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на 123%.

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон.