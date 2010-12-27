Иностранные специалисты дали советы по использованию зарядного устройства.

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон. Чтобы продлить работу гаджета, его не следует оставлять на целую ночь подключенным к зарядке. Такую информацию предоставил глава немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте "РИА Новостям".

После достижения показателя емкости батареи в 100%, мобильное устройство следует быстрее отсоединить от провода. При уровне заряда в 30-50%, телефон расходует энергию медленнее. Специалисты напомнили, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены "старению" из-за изменения химического состава. Однако бережное отношение к батарее позволит не заметить значительных изменений в работе телефона. Особенно, если при этом пользователь будет менять гаджеты каждые два года или чаще.

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Фото: Piter.tv

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