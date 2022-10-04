  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:50
131
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США обеспокоены разгоном демонстрантов в Иране, но выступают за ядерную сделку

0 0

Карин Жан-Пьер рассказала о необходимости реализации СВПД с Тегераном.

США обеспокоены разгоном демонстрантов в Иране, но выступают за ядерную сделку. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами на президентом борту, вылетевшем из Вашингтона в Пуэрто-Рико, сделала официальный представитель американской администрации. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти страны встревожены шагами партнеров из Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий, а также по отношению правительства к участникам недавних протестных акций. Вашингтон выступает за возвращение к обязательствам по СВПД.

Мы встревожены и приведены в ужас сообщениями о том, что органы безопасности отреагировали на мирные акции протеста со стороны студентов университетов насилием и массовыми арестами.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом: США не будут предвосхищать итоги расследования и международного разбирательства ЧП на "Северном потоке".

Фото и видео: YouTube / The Union Herald

Теги: белый дом, иран, карин жан-пьер, свпд, ядерная сделка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии