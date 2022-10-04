Карин-Жан Пьер отметила, что власти страны не будут комментировать ситуации до момента завершения расследования.

Белый дом: США не будут предвосхищать итоги расследования и международного разбирательства ЧП на "Северном потоке". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер выступила перед вылетом борта под номером один, который отправлялся из Вашингтона в Пуэрто-Рико. Глава США отправляется в этот регион ради выяснения последствий, который стране нанес прошедший ураган "Фиона".

Мы совершенно ясно сказали, что идет расследование. Мы дадим процессу расследования возможность продвинуться вперед. На это потребуется какое-то время <...>. И мне нечего добавить по этому вопросу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что президенту Джо Байдену специалисты регулярно предоставляют обновленную информацию по внешнеполитическим делам. Над этими вопросами также работают его основные советники, занимающиеся вопросами национальной безопасности. В Белом доме добавили, что на текущий момент чиновникам нечего больше сообщить СМИ по текущей теме.

В США заявили, что добиваются, чтобы предложение на мировых рынках энергетики отвечало спросу.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald