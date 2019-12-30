США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35. Об этом сообщили журналисты из иностранного издания Task & Purpose. Перевод материала приводит "ПолитРоссия". Авторы материала отметили, что Вашингтон понимает, что проигрывает военное противостояние Москве. В связи с этим Пентагон ищет новое смертельное оружие.
Армия США идет ва-банк в поиске новых убийственных технологий для своих солдат
Джаред Келлер, обозреватель Task & Purpose
Специалист рассказал, что армия США ищет доступные коммерческие технологии, которые позволят расширить возможности оружейного арсенала. С середины июля вооруженные силы страны опубликовали запрос от имени менеджера проекта PEO Soldier Soldier Lethality о необходимости выявления инновационных технологий.
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Видео: YouTube / Минобороны России
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