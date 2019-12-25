Более 200 единиц вооружения и военной техники поставили в армию в 2021 году

Сергей Шойгу оценил поставки техники в армию РФ за первые шесть месяцев 2021 года.

Более 200 единиц вооружения и специальной техники поставили в армию в 2021 году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ во время заседания, посвященного единому дню приемки боевой техники. Чиновник уточнил, что такой показатель достигнут за полгода.

Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон" Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Также российская армия получила 12 радиолокационных станций различных модификаций и один дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион". Ведутся поставки автомобильной и инженерной техники. Она поставляется в плановом порядке. Подразделения оснащаются авиационными приборами, средствами связи, боеприпасами.

В Минобороны надеются к концу года начать эксплуатацию самолета L-410 на поплавковом шасси.

Фото: Минобороны России