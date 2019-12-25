Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35

Также была получена одна заявка на показ воздушного судна.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ в 2019-2020 годах получила две заявки из-за рубежа на поставки истребителей МиГ-35. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на директора ФСВТС России Дмитрия Шугаева.

В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два - на поставку. Дмитрий Шугаев, директор ФСВТС России

По его словам, данная модель истребителя является новейшим многофункциональным воздушным судном, которое создано с применением современных технологий.

Одними из главных преимуществ МиГ-35 является низкая заметность для систем обнаружения авиации. Кроме того, самолет оборудован двигателями с повышенной тягой, которые позволяют ему выступать в качестве танкера. Также российский истребитель может использовать все возможные типы управляемых и неуправляемых ракет и корректируемых бомб.

Напомним, Министерство обороны России и опытно-конструкторское бюро "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта. Ожидается, что подобное усовершенствование воздушного судна расширит спрос на него за рубежом.

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Фото: Минобороны РФ