The National Interest оценил позиции РФ и США по вопросу гиперзвука.

Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России. Об этом рассказал военный обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest. По мнению аналитика, Вашингтон испытывает серьезные трудности в вопросе попытки догнать РФ и КНР в разработках данного вида вооружения. Специалисты из США расходятся во мнениях относительно значимости гиперзвуковых ракет для военного оборонного потенциала страны.

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Такая информация приводится в отчете исследовательской службы Конгресса США. Аналитики уверяют, что за последние годы Пентагон увеличил финансирование программ по разработке гиперзвукового вооружения из-за роста угрозы со стороны Москвы и Пекина. При этом противники делают ставку на гиперзвуковое оружие я ядерными боеголовками, а Вашингтон создает оружие в основном для тактического применения. Этот вариант требует большей точности и сложнее сам по себе.

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Фото: Минобороны России