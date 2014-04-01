США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки

Джейк Салливан оценил работу Гутерриша и Анкары по теме.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не усматривает возможности оперативного возвращения сторон к выполнению зерновой сделки, однако чиновники намерены продолжать оказывать давление на Россию в целях восстановления этой договоренности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что перспективы дальнейшей реализации черноморской инициативы не просматриваются из-за того, что Москва поменяла свои требования. В США считают, что такая ситуация говорит миру "отсутствии желания позволить зерну свободно поступать" на глобальные продуктовые рынки.

Мы не видим немедленного пути назад к этому. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме подчеркнули, что турецкие представители напряженно работают по вопросу, так как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В США рассчитывают на то, что им удастся обеспечить результат по зерновой сделке, но сейчас позиция России не прибавляет Вашингтону оптимизма.

Лидеры США и стран Центральной Азии примут в Нью-Йорке совместное заявление.

Фото и видео: Белый дом