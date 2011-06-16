Лидеры США и стран Центральной Азии примут в Нью-Йорке совместное заявление

Джек Салливан назвал график президента США в штаб-квартире ООН.

Американские лидеры и представители пяти центральноазиатских республик примут по результатам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке совместное заявление. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. СМИ просили чиновника назвать осязаемые результаты, которые ждут власти страны от мероприятия. Спикер пояснил, что встреча не направлена против какой-либо третьей страны.

Ожидаем принятия совместного заявления. В нем будут излагаться в ключевых сферах конкретные вещи, по которым мы намерены работать вместе и которые намерены делать сообща. И США привнесут некоторые ресурсы, чтобы эффективно этим заниматься. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан уточнил, что Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Событие состоится 19 сентября. Речь идет о первом совещании на уровне глав государств.

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Фото и видео: Белый дом