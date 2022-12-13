США не уведомляли Японию относительно возможного отсутствия Байдена на саммите G7

Хирокадзу Мацуно рассказал о проведении саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Японское правительство не получало от американской стороны официальных уведомлений относительно того, что президент США Джо Байден может пропустить грядущий саммит G7 ("Большой семерки"), который состоится 19-21 мая в городе Хиросима из-за ситуации с потенциальным дефолтом по государственному долгу США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга со СМИ в Токио сделал местный генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Чиновник воздержался от дополнительных комментариев по теме. Эксперт подчеркнул, что речь идет о внутренних делах суверенного государства. Ранее лидер Белого дома упоминал СМИ о том, что примет участие в мероприятии. Однако политик допустил маловероятную возможность, что у него не получится выехать за пределы США из за внутренних проблем в стране.

Мы не получали никаких уведомлений от американской стороны....Это возможно, но маловероятно. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров "семерки" с 19 по 21 мая примет город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке

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