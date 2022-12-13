В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сведений о пострадавших или жертвах нет.

Специалисты зафиксировали землетрясение с магнитудой 6,3 в центральной части острова Хонсю на побережье Японского моря. Соответствующей информацией с журналистами поделилось местное метеорологическое управление. Аналитики считают, что в настоящее время угрозы для изменения уровня воды или распространения цунами нет. Установлено, что эпицентр подземных толчков располагался на территории префектуры Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине примерно 10 километров. К текущему моменту сведений о пострадавших или разрушениях нет. Журналисты из агентства "Киодо" заметили, что в связи с произошедшим в канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения. Там разрабатываются меры устранения возможных последствий подземных толчков.

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Фото и видео: Telegram / Zvezdanews