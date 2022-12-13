Блинкен обсудит в Японии с коллегами из стран G7 ситуацию на Украине и ядерное разоружение

Ведант Патель рассказал о планах Госдепа по встрече "Большой семерки".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в Японии намерен обсудить темы, которые касаются специальной военной операции России на Украине, а также ядерного разоружения, продовольственной и энергетической безопасности. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне со СМИ поделился заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник добавил, что внимание будет уделено и рассмотрению концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Госсекретарь обсудит с коллегами продвижение вперед по ряду вопросов. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США добавили, что страны "Большой семерки" были едины в своем стремлении "призвать Россию к ответу" в связи с проведением СВО на Украине.

В Госдепе прокомментировали слова Медведева о том, что Украина не нужна никому на планете.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State