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США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения

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Джон Кирби рассказал о том, что Россия слабее, чем была до СВО.

США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник таким образом прокомментировал обстановку в регионе после анонса президента Джо Байдена поставки танков для ВСУ.

Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у г-на Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения…

Джо Байден, президент США

В США заявили, что поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ в наступлении.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, всу, джон кирби, оружие массового поражения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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