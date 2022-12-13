Джон Кирби рассказал о том, что Россия слабее, чем была до СВО.

США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник таким образом прокомментировал обстановку в регионе после анонса президента Джо Байдена поставки танков для ВСУ.

Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у г-на Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения… Джо Байден, президент США

В США заявили, что поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ в наступлении.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television