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США не считают, что проблемы контрнаступления ВСУ связаны с недостаточной помощью Запада

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Джон Кирби рассказал о военных поставках для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене назвали неверными заявления, что причиной проблем Киева при проведении попыток контрнаступления стала недостаточная помощь Запада.   Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 

Представление о том, что они не получили все, что им требовалось перед контрнаступлением, или что нехватка возможностей является причиной замедления, неверное. У них было все, о чем они просили, и они продолжают получать все, о чем просят.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кибри пояснил, что у ВСУ есть все, то что нужно для совершения наступательных операций в регионе конфликта. В Белом доме заметили, что дали киевскому режиму все, о чем страна просила в течение месяцев накануне контрнаступления, а также продолжают совершать для ВСУ военные поставки. Пресса напомнила чиновнику о требовании президента Владимира Зеленского по предоставлению Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, а также истребителей F-16.

США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, военная помощь, всу, джон кирби, контрнаступление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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