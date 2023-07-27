Джон Кирби рассказал о военных поставках для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене назвали неверными заявления, что причиной проблем Киева при проведении попыток контрнаступления стала недостаточная помощь Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представление о том, что они не получили все, что им требовалось перед контрнаступлением, или что нехватка возможностей является причиной замедления, неверное. У них было все, о чем они просили, и они продолжают получать все, о чем просят. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кибри пояснил, что у ВСУ есть все, то что нужно для совершения наступательных операций в регионе конфликта. В Белом доме заметили, что дали киевскому режиму все, о чем страна просила в течение месяцев накануне контрнаступления, а также продолжают совершать для ВСУ военные поставки. Пресса напомнила чиновнику о требовании президента Владимира Зеленского по предоставлению Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, а также истребителей F-16.

США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television