Джон Кирби оценил появление Тревора Рида на Украине.

Американские власти при президенте Джо Байдене не контактировали с Россией по поводу ситуации вокруг американского гражданина Тревора Рида, освобожденного ранее по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном, но затем - отправившегося на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти страны будут добиваться освобождения и отправки домой Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Мне не известно ни о каком контакте с российскими должностными лицами после сообщений о его ранении. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Также в рамках мероприятия сотрудник СНБ категорически отрицал, что правительство США было каким-то образом причастно к решению Тревора Рида отправиться принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Джон Кирби добавил, что администрация активно и энергично призывала собственных граждан "не делать этого". Однако Тревор Рид совершил свою поездку по собственному желанию.

В США сообщили о работе с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television