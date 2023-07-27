В США сообщили о работе с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом

Джон Кирби рассказал о том, что ни одним способ доставки груза не может быть эффективнее морской перевозки.

Американская администрация при президенте Джо Байдене работают с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна с территории Украины наземным транспортом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал пресса варианты экспорта сельскохозяйственной продукции киевского режима после завершения работы зерновой сделки. Спикер заметил, что в любом случае речь будет вестись не о таком эффективном способе доставки груза, так как невозможно обеспечить перевозку зерна также быстро и в таких же объемах.

Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что самый эффективный способ транспортировки зерна - морской. Таким образом корабли могут доставлять груз в срок. Однако Украина может использовать железнодорожные маршруты или порты ЕС.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television