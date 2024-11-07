Домой вернутся Ксения Карелина и Артур Петров.

Американская администрация и российское руководство обменялись заключенными сегодня утром, 10 апреля. Операция состоялась на территории аэропорта в Абу-Даби. Соответствующее заявление своим читателям сделали журналисты из иностранного издания The Wall Street Journal со ссылкой на директора Центрального разведывательного управления США. Джона Рэтклиффа. По словам эксперта, Москва освободила из-под стражи гражданку США и России Ксению Карелину, приговоренную на территории нашей страны в 2024 году по решению Свердловского областного суда к 12 годам колонии за государственную измену.

А Вашингтон освободил Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу американской стороны за предполагаемый экспорт микроэлектроники. Двусторонние ереговоры об обмене между собой вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки, имя которого не разглашается. В СМИ уточнили, что Рэтклифф лично присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где состоялся обмен. Он приветствовал Ксению Карелину, когда делегаты забрали девушку с собой.

Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника.

Фото: unsplash.com (Sergey Beschastnykh)