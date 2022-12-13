США не подтвердили заявления Молдавии о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в стране

Джон Кирби оценил слова президента Молдавии Майи Санду.

Американские власти не подтвердили заявления Молдавии о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что разведка США не может самостоятельно передать сведения в подтверждении слов президента Майи Санду, однако подобные заявления вызывают глубокую озабоченность у администрации при президенте Джо Байдене.

Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность. Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби заверил прессу в том, что США в полной мере поддерживают молдавское правительство и народ республики.

Американские военные подняли со дна Атлантического океана части китайского аэростата.

Фото и видео: YouTube / Guardian News