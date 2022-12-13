Американские военные подняли со дна Атлантического океана части китайского аэростата

Джон Кирби рассказал подробности об операции по изучению китайского метеоаппарата.

Американские военные подняли со дна Атлантического океана практически все части китайского метеорологического аэростата, который ранее нарушил территориальное пространство США. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник объяснил прессе, что говорит о каркасе иностранного устройства и его электронике. Предметы подняты на землю вблизи побережья Южной Каролины.

Нам удалось извлечь некоторые обломки, часть электроники и даже некоторые элементы каркаса со дна Атлантического океана. Все это расскажет нам о многом, и мы прямо в данный момент изучаем. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом утверждает, что аппараты США не нарушают воздушное пространство КНР для разведки.

Фото и видео: YouTube / Guardian News