Белый дом утверждает, что аппараты США не нарушают воздушное пространство КНР для разведки

Джон Кирби оценил слова Ван Вэньбиня о нарушении суверенитета Китая.

Белый дом утверждает, что американские аппараты не нарушают воздушное пространство Китая для проведения разведки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил на уточняющий вопрос СМИ о том, относится ли это к полетам над акваторией Южно-Китайского моря или вблизи острова Тайвань.

Я не располагаю информацией о каких-либо других летательных аппаратах, полеты которых мы бы осуществляли в китайском воздушном пространстве. В китайском воздушном пространстве нет разведывательных летательных аппаратов США. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что в понедельник 13 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал о том, что американские аэростаты только с минувшего года более десяти раз незаконно вторгались в китайское воздушное пространство. Дипломат Ван Вэньбинь призвал Вашингтон задуматься о собственных действиях, прежде чем обвинять Пекин в нарушении суверенитета США.

Белый дом прокомментировал заявление Лулы да Силвы о необходимости мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Guardian News