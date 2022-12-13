Джон Кирби оценил инициативу Бразилии о переговорах.

Белый дом прокомментировал заявление бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости мира на Украине. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби напомнил коллегам о том, что решение о мирных переговорах по региональному конфликту на Украине должен принимать именно глава страны Владимир Зеленский. Таким образом спикер оценил высказывание латиноамериканского политика о том, что тот намерен обсуждать с лидерами РФ, КНР, Индии, Индонезии и США необходимость переговоров.

Я бы, конечно, рекомендовал обратиться к президенту Луле, чтобы он высказал свои идеи. Если и когда президент Зеленский решит, что пришло время сесть за стол переговоров, дипломатическим путем, он сможет сделать это с нашей поддержкой. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

,Джон Кирби пояснил, что киевский режим и президент Владимир Зеленский должны определять, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах.

В США считают, что им придется помогать Украине в течение "довольно долгого времени".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

