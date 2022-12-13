Джон Кирби рассказал о том, когда завершится конфликт на Украине.

В США считают, что им придется помогать Украине в течение "довольно долгого времени". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что в американской администрации президента Джо Байдена планируют помочь Вооруженным силам Украины добиться успехов на поле боя, а затем - за столом переговоров.

Я думаю, мы должны готовиться к тому, что нам придется продолжать поддерживать Украину в течение еще довольно долгого времени. Я не могу точно предсказать это. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что власти США хотели бы, чтобы украинский конфликт "закончился сегодня", однако это зависит от России. Вашингтон считает, что российское руководство не проявляет никаких признаков готовности к мирному урегулированию ситуации.

США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

